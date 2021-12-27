Как Хуснуллин Шойгу поправил

Вице-премьер Марат Хуснуллин дал несколько неожиданное интервью ТАСС, то есть выступил с явным расчётом на наиболее широкое доведение собственных взглядов до российской общественности. Так вот, куратор строительной отрасли, получивший комплимент от президента в ходе его недавней пресс-конференции, полагает, что не стоит строить новые мегаполисы, утяжеляя нагрузку на общую инфраструктуру, а надо благоустраивать те, что уже есть. Фактически главный строитель страны дезавуировал предвыборный проект фронтмена федеральной пятёрки «Единой России» Сергея Шойгу. Поскольку именно Сергей Кужугетович выдвинул грандиозный проект освоения Восточной Сибири, предложив с нуля построить несколько городов, способных стать передовыми научно-промышленными центрами. А заодно, возможно, и столицу перенести туда же, в Сибирь.

Немногие, видимо, помнят, что ещё 10 лет назад Шойгу предлагал перенести столицу России в Сибирь для более гармоничного развития государства в целом и решения демографических проблем востока страны. Спустя десятилетие он не просто вновь предложил построить по образцу многих государств новую столицу на сибирских землях, но и заодно развернуть там несколько современных, выстроенных по заранее продуманному плану городов.

Сергей Шойгу kremlin.ru

Такие его проекты освоения новых земель сразу встретили достаточно скептическое отношение разного рода критиков, увидевших в них чисто предвыборное громадьё неосуществимых планов. Мол, сколько проблем и скандалов со строительством космодрома Восточный и с посёлком для работников. А тут целые города. Откуда такие масштабные ресурсы и где взять квалифицированную рабочую силу. Если рабочих рук и так не хватает. Тем более что и публично озвученное предложение по примеру Советского Союза привлекать на стройки осуждённых с небольшими сроками не нашло поддержки. Для кого-то забрезжила тень ГУЛАГа, а кто-то усомнился в эффективности такого подневольного труда.

Между тем Сергей Шойгу ещё и назначен руководителем партийной комиссии по освоению Восточной Сибири. И если во вторник, как сообщается, должна начать свою работу комиссия Сергея Лаврова, то, надо полагать, недалёк день первого сбора комиссии Шойгу. И, видимо, ему надо будет либо скорректировать свои первоначальные предложения, либо подготовить аргументированный ответ Хуснуллину. Как говорится, мячик на его половине поля.

К слову, Хуснуллин далеко не первый, кто предлагает улучшать и развивать те города, что уже есть. Кузбасский глава Сергей Цивилёв предложил непосредственно президенту превратить в города-миллионники Кемерово и Новокузнецк. Его поддержали на свой манер и коллеги — региональные губернаторы. Так, в Красноярске ждут начала строительства долгожданного метро. В Магадане надеются на реализацию проекта железной дороги до этого северного мегаполиса. И от Новосибирска до Иркутска громадное количество аварийного жилья, давно готового под снос. Не говоря уже об экологических проблемах, приводящих к появлению над сибирскими мегаполисами «чёрного неба». К слову, сам вице-премьер допускает развитие того же Братска, центра цветной металлургии.

Владимир Путин, Сергей Цивилёв Kremlin Pool/via Globallookpress.com/Global Look Press

Так что, удивительно не то, что Марат Хуснуллин зарезервировал собственное мнение, а тот факт, что он придал ему публичность. Впрочем, вице-премьер известен как сторонник продолжения использования больших масс трудовых мигрантов. И таким образом сам входит в противоречия, в частности, с представителями силового блока, обеспокоенными ростом криминалитета в среде приезжих. Не исключено, что в заявлении Хуснуллина есть косвенный намёк на дефицит рабочих рук, который не даёт возможности приступить к масштабным проектам. А потому миграционная политика пока не подлежит корректировке.