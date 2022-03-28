Как Джо Байден впал в XVI век

Американский президент радостно сообщил всем, кто ещё готов его слушать, что союзными стараниями Россия отправлена аж в XIX век. В этой связи, конечно, сразу возникают некоторые сомнения в точности датировки, поскольку в тот век Россия включала в себя и Аляску. Но даже если абстрагироваться от таких ассоциаций, нельзя отделаться от ощущений, что все нынешние байденовские потуги разорвать связи России с Европой, а заодно хорошо заработать на продаже прекраснодушным европейцам оружия и СПГ, есть самый настоящий политический плагиат. И примеров такой вторичности в истории наших отношений с соседями немало.

Взять хотя бы тот же XVI век, эпоху правления Ивана Васильевича, прозванного Грозным, то есть несущим грозу. В это время польский король Сигизмунд пишет слезливые письма английской королеве-девственнице Елизавете I. Что же беспокоит «круля»? А успешно в тот момент развивающиеся торговые связи Московии и Англии, которая ещё только претендовала на то, чтобы стать колониальной державой и владычицей морей. Польского же владыку беспокоит усиление московитов благодаря таким экономическим обменам.

И вот Сигизмунд, возглавляющий страну, поработившую часть исторической русской православной территории, называет Московскую Русь и её правителя «наследственным врагом всех свободных народов». Какова лексика! Хоть сейчас Байдену в доклад. А в то время в Англии происходит огораживание, людей лишают земли, и новые лишённые всего «бродяги» попадают массово на виселицы, ирландцев превращают в рабов и посылают умирать на плантации. В Речи Посполитой превращают православных крестьян в «быдло», людей второго сорта. А враг свободных народов, конечно, Россия. Как это всё знакомо. А прошло всего-то 500 лет.

Сигизмунд бьёт тревогу, пытаясь заразить своими фантомными болями Елизавету по поводу того, что с теми «предметами, которые привозятся в Нарву и которые делают его все искуснее», Иван будет покорять всех, «кто станет ему противиться». Не правда ли, словно 500 лет спустя тот же референт готовит речи-экспромт «спящему Джо». Всё та же пресловутая русская угроза, всё та же Польша как главный разоблачитель тайных замыслов русского мира, апеллирующий к Западу в лице Елизаветы. Все те же предложения: запрет на поставки товаров, прежде всего, связанных с военным делом, в частности компонентов пороха, требование перехватывать направлявшихся в Московию специалистов: медиков, архитекторов, профессиональных наёмников типа предка Михаила Лермонтова шотландца Лермонта.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Вот только Елизавета отличалась тонким и практическим умом, а потому на призывы поляка реагировала вяло. И вот что примечательно. На английских кораблях, сумевших разгромить великую армаду, цвет испанского флота, канаты, важнейший элемент управления, были сделаны из качественной русской пеньки, поставлявшейся в большом количестве на Туманный Альбион. И русский вклад в ту судьбоносную для англичан флотскую викторию признают и английские историки. Но у поляков были свои интересы…

Так что ничто не ново под Луной. Прошли века, а против России всё та же гибридная война почти с теми же действующими лицами. И уже президенты Дуда и Байден пытаются отрезать Россию от своего мирка, нанести ей экономический урон. Вот только мы нынче поставляем Западу отнюдь не пеньку. Но за пять веков наши оппоненты так ничего и не поняли.