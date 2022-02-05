Кадырову ничто не угрожает

Принято было считать, что Чечня ушла из повестки текущей внутренней политики России. Поэтому неожиданный митинг в Грозном, на который, согласно заявлению республиканского министра связи и информации Ахмеда Дудаева, пришло 400 тысяч человек (больше, чем население города) способен привести в недоумение. Что же там произошло и какие последствия это будет иметь?

Во время второй чеченской войны федеральное руководство сделало ставку на кадры из Чечни. Основной фигурой стал Ахмат Кадыров, муфтий, прежде выступавший против федерального центра, но который вошёл в конфликт с ваххабитами-радикалами.

Ахмат Кадыров был убит в результате покушения 9 мая 2004 года. И через три года власть перешла к его сыну Рамзану. Сразу Кадыров-младший стать главой республики не мог, так как на тот момент ему ещё не было тридцати. Рамзан Кадыров воплощал собой как достоинства, так и недостатки чеченских лоялистов того времени: участие в незаконных вооружённых формированиях во время первой чеченской войны, упование на грубую силу, одновременно — смелость, решительность, верность Москве плюс повязанность кровью по отношению к убийцам его отца.

За пятнадцать лет под его руководством Чечня прошла сложный путь. С одной стороны, были окончательно разгромлены остатки вооружённых формирований сепаратистов, республика полностью восстановила разрушенное, Грозный сегодня сверкает небоскребами. Также был создан полностью подконтрольный Кадырову политический режим, при котором население исправно голосует почти стопроцентно за партию власти и за Владимира Путина. Люди в целом, как можно судить, искренне поддерживают российского президента, видя в нём гаранта мира. После двух опустошительных войн никто не хочет третьей. Кадырова они воспринимают как представителя Путина. Молодёжь гордится им, в частности, его спонсированием футбола, благодаря чему Чечня имеет команду высшей лиги, его роликами и фотографиями в соцсетях, где Кадыров предстаёт сильным, спортивным, благородным руководителем региона, которого уважает сам президент России.

С другой стороны, чеченские власти регулярно подвергаются критике в оппозиционной прессе, в соцсетях и за рубежом. Часть общества Кадыров, несмотря на всю свою лояльность России, раздражает. Не нравится, что много денег идёт в Чечню, многим не нравятся его замашки горца и то, что в Чечне не осталось русских.

Рамзан Кадыров chechnya.gov.ru

Таким образом Кадыров, кто сделал немало для того, чтобы Чеченская Республика осталась в составе России, благодарности за это не заработал. Естественно, Запад и либеральная оппозиция в РФ однозначно против Кадырова, который для них — жестокий тиран. Но от Запада и либералов никто признания его заслуг и не ожидает.

Важнее процессы, происходящие внутри самой республики. Все как-то привыкли, что власть Кадырова и его клана абсолютна, и что потрясение от двух войн таково, что общество пребывает в состоянии прострации до сих пор, и не готово ни к каким активным действиям во имя чего бы то ни было, лишь бы не стало хуже.

Однако за это время выросло новое поколение, как любят у нас выражаться, «непоротое». То есть молодые люди, для которых обе чеченские войны — далёкое прошлое, которое они либо не застали, либо помнят лишь как смутные картинки из раннего детства. Они воспринимают мирную, спокойную, сытую жизнь как нечто само собой разумеющееся. И в таких условиях у некоторых появляется желание вновь обратиться к «героическим страницам» прошлого, опять поднять вопрос об «оккупации» и «освобождении».

Собственно, это и лежит в основе нынешнего конфликта. Семья Янгулбаевых, ставшая в одночасье знаменитой, яркое олицетворение разлада поколений. Отец — бывший федеральный судья, ставший им при возвращении российской власти. Его сын Ибрагим не оценил карьеры отца, того, чего тот добился. Он начал вести в соцсетях паблик, посвящённый в том числе критике российских военных. Как это отразится на его отце, и вообще семье — ему было наплевать. Возобладали чисто подростковые амбиции, желание поиграть в борца за независимость.

Активность сына не осталась незамеченной, отца с его отпрыском пригласили наверх на собеседование, к самому Кадырову. Беседа пошла не впрок, в конечном итоге судья подал в отставку и уехал из Чечни с женой, а сын отсидел в СИЗО полтора года. Другой сын Абубакар также покинул республику и сосредоточился на правозащитной деятельности. Всё примерно как в семье Ульяновых — отец кропотливым трудом поднялся с самых низов, заслужил потомственное дворянство для детей, а дети наплевали на наследие отца и пошли против Бога, царя и отечества.

Сейчас конфликт с семьей Янгулбаевых обострился, что и привело к рейду в Нижний Новгород чеченских силовиков и задержанию жены главы семейства, дети уже успели уехать за границу. Видимо, причина заключается в деятельности Telegram-канала 1ADAT, который связывают с сыновьями Янгулбаева. В Грозном не хотят превращения его в местную «Нехту». Содержание канала — яро оппозиционное. Кадырова называют не иначе как «террористом» и «представителем оккупационной власти».

При том, что канал анонимен и предлагает читателям слать информацию с мест, а доступ к нему запретить нельзя, он является раздражителем для местной власти. Это и объясняет остроту её реакции, и масштабы митинга. В Грозном хорошо помнят, каких успехов достигла «Нехта» в Белоруссии, где 22-летний парень чуть было не повалил Лукашенко, а командам администраторов канала подчинялись сотни тысяч демонстрантов.

kremlin.ru

Трудно судить, совпал ли с событиями в Грозном визит Рамазана Кадырова в Москву, где он встретился в Владимиром Путиным и Михаилом Мишустиным, или он был организован намеренно, дабы показать поддержку Кремлём действий официальных лиц Чечни? Любопытно, что на сайте Кремля информация о нём не размещена. В любом случае у Москвы замены Кадырову нет. Теоретически, может быть, было бы и неплохо найти кого-то поумереннее и поделикатнее, но «других писателей у меня для вас нет». Однозначно можно сказать, что менять Кадырова на кого-то другого Кремль не намерен. Слишком многое на нём держится и на нём завязано. Управление регионом строится в ручном режиме, и никто рисковать не будет.

Поэтому в обозримом будущем в Чечне всё останется по-прежнему. Власти Кадырова ничто всерьёз не угрожает. Надо будет — соберут митинг и в миллион человек. Но с продолжением мирной жизни будет копиться и недовольство методами управления, число желающих переосмыслить и события недавнего прошлого, и текущую политику будет возрастать. Так что можно ждать увеличения количества яро критических пабликов в соцсетях и Telegram-каналов.