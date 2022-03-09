Кадырова шокировало наличие на Украине финансируемых США биолабораторий

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Высказывания представителей администрации США, обвинивших Россию в «нарушении» химической и биологической конвенций, оказались нервозными, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, это говорит о том, что в Белом доме опасаются раскрытия правды о биолабораториях у границ РФ, сообщает РИА Новости.

Подобные нервозные высказывания американских властей свидетельствуют о серьёзной обеспокоенности Белого дома раскрытием истины о проводимых работах по военно-биологической программе у границ Российской Федерации при финансировании США, — отметил дипломат. В...