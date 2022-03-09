Кадырова шокировало наличие на Украине финансируемых США биолабораторий
Сергей Попов
Сергей Попов
07:51, 10 марта 2022
Рамзан КадыровФото: Елена Афонина/ТАСС
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Глава Чечни был шокирован информацией о наличии на Украине биологических лабораторий, финансируемых Вашингтоном. В своём Telegram-канале он назвал цинизмом слова замглавы Госдепартамента США Виктории Нуланд, которая признала данный факт и выразила опасения, что эти объекты могут быть взяты под контроль ВС России.
Я глубоко шокирован новостью о наличии на территории Украины десятков биолабораторий, которые финансировались Соединенными Штатами и на которых разрабатывалось биологическое оружие, — написал Кадыров.