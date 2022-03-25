Кадыров заявил о применении зажигательных боеприпасов со стороны Украины

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что украинские военные применили боеприпасы с белым фосфором возле одного из населённых пунктов. По словам Кадырова, этот эпизод продемонстрировал, что Военные силы Украины готовы подвергнуть граждан своей страны смертельной опасности. Об этом чеченский глава написал в своём Telegram-канале.

Украинские националисты и бандеровцы уже переходят все допустимые грани. По данным специалистов, вблизи одного из украинских населенных пунктов силами ВСУ использованы боеприпасы с белым фосфором. Данный случай наглядно демонстрирует, по чьей указке действуют ВСУ, подвергая собственных граждан смертельной опасности, — написал Кадыров.

Кадыров также отметил возможность обвинения России в причастности к данной провокации. В своём утверждении Кадыров сослался на раскрытые данные американских лабораторий, которые располагались на Украине.

Не удивлюсь, если они обвинят в применении зажигательных боеприпасов Россию, несмотря на то, что мы и без этого прекрасно справляемся со своими задачами. После обнародования данных об американских биолабораториях на Украине и заявления Президента США Джо Байдена о вероятности применения Россией химического оружия мы ожидали подобной провокации, — заявил Кадыров.

Впервые секретные документы из биолабораторий США на Украине попали в распоряжение Минобороны России в ходе проведения военной спецоперации. Ведомство обнародовало документы Пентагона, датированные 6 марта 2015 года и подтверждающие участие американских военных в финансовой поддержке биологических проектов на Украине.

По данным российских экспертов, соглашение о совместной работе было заключено между США и Минздравом Украины. В лабораториях, расположенных в Киеве, Одессе, Львове и Харькове, работали в том числе американские специалисты. Общий объём финансирования таких биолабораторий на Украине составил $32 млн.