Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не собирается покидать свой пост.
Таким образом он опроверг информацию о своём возможном переходе на другую работу. Кадыров подчеркнул, что намерен завершить карьеру «в городе Грозном в Чеченской Республике».
Я никогда не планировал и не планирую работать на какой-либо должности за пределами Чеченской Республики, — заявил он.
Глава Чечни назвал информацию о смене работы «выдуманными разговорами, за которыми нет никакой объективной почвы», передаёт «
Ранее NEWS.ru писал о том, что главу Чечни Рамзана Кадырова могут назначить полномочным представителем президента России Владимира Путина.
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