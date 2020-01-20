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Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Бокова поддерживает кандидатуру Игоря Краснова, предложенную президентом на пост генерального прокурора РФ. Она также выразила надежду, что на пленарном заседании в среду, 22 января, Совет Федерации также положительно выскажется по этому вопросу.

Та высокая должность, которую Игорь Викторович замещал ранее, свидетельствует о его значительном опыте, профессионализме и глубоком знании законодательства Российской Федерации, — сказала парламентарий NEWS.ru. Сенатор добавила, что соответствующее представление президента...