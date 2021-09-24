Кадыров засмеялся над результатами КПРФ и ЛДПР на выборах в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров на видеоконференции с Владимиром Путиным и лидерами победивших на выборах в Госдуму партий огласил результаты голосования в своей республике. Он засмеялся, зачитывая количество голосов ЛДПР и КПРФ. Видео доступно на YouTube-канале «России 24».

Уважаемые коллеги, у нас в республике «Единая Россия» получила 96%, а КПРФ — 0,75, а ЛДПР вообще ниже этого. Поэтому это большой результат, который мы вместе все проделали за эти годы, — со смехом заявил Кадыров.

В этом году выборы проходили три дня, с 17 по 19 сентября, ежедневно с 08:00 до 20:00. Всего было назначено более 4,4 тысячи кампаний всех уровней в 85 российских регионах. Половина депутатов была избрана по партийным спискам, другая половина — по одномандатным округам. Очная явка на избиркомы достигла 51,72%, явка на онлайн-голосовании на выборах в Госдуму в Москве составила 96,5%.

Ранее Путин пообещал встретиться с лидерами всех победивших на выборах партий. По имеющимся данным, президент побеседует с политиками в октябре.