https://static.news.ru/photo/039366b4-25a1-11ea-8f0a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров возложил вину за решение Всемирного антидопингового агентства об отстранении российских спортсменов на США. По его мнению, американцы «стараются всячески расшатать ситуацию внутри нашего государства» и «бьют по больному».

Он также заявил журналистам, что если бы он был спортсменом, то отказался бы от участия в любых соревнованиях в нынешней ситуации. Также глава Чечни призвал все российские команды сделать совместные заявления против предвзятой политики в отношении России. Это, по его мнению, должны сделать и команды других стран, сообщает РИА Новости.

9 декабря исполком WADA принял решение отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира. Также был введён четырёхлетний запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского комитета России и Паралимпийского комитета РФ.