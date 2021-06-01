Кадыров стал самым богатым главой региона

Глава Чечни Рамзан Кадыров оказался самым богатым главой региона в России. За 2020 год он задекларировал доход в 381,1 млн рублей, следует из его декларации.
При этом в 2018 году доход политика
Кроме того, в собственности у него два земельных участка площадью в 3668 и 28 361 кв. м, а также жилой дом площадью 2344 кв. м.
На втором месте в перечне богатейших губернаторов
Губернаторы, занявшие места с первого по девятое в списке богатейших заработали суммарно 378 млн рублей, что меньше, чем получил один Кадыров.
Ранее в декларациях о доходах чиновников за 2020 год, опубликованных Министерством обороны, скрыли информацию о 12 заместителях главы ведомства Сергея Шойгу. Сам министр обороны
27 мая Роскосмос опубликовал декларацию главы госкорпорации Дмитрия Рогозина. Из неё следует, что глава компании за 2020 год получил 83,11 млн рублей, что почти в два раза больше, чем годом ранее (тогда он получил 44,13 млн рублей). В компании объяснили, что он получил две премии за год.