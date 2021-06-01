Кадыров стал самым богатым главой региона

https://static.news.ru/photo/1e299cb6-c2f1-11eb-a967-96000091f725_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: chechnya.gov.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров оказался самым богатым главой региона в России. За 2020 год он задекларировал доход в 381,1 млн рублей, следует из его декларации.

При этом в 2018 году доход политика составлял 7,5 млн рублей, а в 2019 году — 147 млн рублей. Таким образом, за два года он вырос более чем в 50 раз, а за год — больше чем в 2,5 раза.

Кроме того, в собственности у него два земельных участка площадью в 3668 и 28 361 кв. м, а также жилой дом площадью 2344 кв. м.

На втором месте в перечне богатейших губернаторов оказался глава Марий Эл Александр Евстифеев, который задекларировал 84,7 млн рублей. Также в список самых богатых попали руководители Московской области (Андрей Воробьёв заработал 79,8 млн рублей), Липецкой области (Игорь Артамонов заработал 69,2 млн рублей) и Красноярского края (Александр Усс заработал 30,1 млн рублей).

Губернаторы, занявшие места с первого по девятое в списке богатейших заработали суммарно 378 млн рублей, что меньше, чем получил один Кадыров.

Ранее в декларациях о доходах чиновников за 2020 год, опубликованных Министерством обороны, скрыли информацию о 12 заместителях главы ведомства Сергея Шойгу. Сам министр обороны отчитался о доходах вместе с другими членами правительства. За 2020 год он заработал 15,9 млн рублей, а его жена — 12,3 млн рублей.

27 мая Роскосмос опубликовал декларацию главы госкорпорации Дмитрия Рогозина. Из неё следует, что глава компании за 2020 год получил 83,11 млн рублей, что почти в два раза больше, чем годом ранее (тогда он получил 44,13 млн рублей). В компании объяснили, что он получил две премии за год.