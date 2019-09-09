https://static.news.ru/photo/65ba8314-d302-11e9-bcef-fa163e074e61_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Глава Чечни Рамзан Кадыров гордится тем, что находится в санкционных списках других стран. По его словам, он попал под ограничения, так как выступает за справедливость.

Он отметил, что выступает за свою республику, народ и веру, и поэтому находится под санкциями.

Я нахожусь во всех санкционных списках, которые существуют. Осталось только для меня отдельно что-нибудь придумать, — подчеркнул он в прямом эфире в Instagram .

Политик добавил, что однажды бывал в Германии, однако никогда не хотел туда вернуться.

Ранее, как писал News.ru, Кадыров заявил, что председателя правительства Чечни Муслима Хучиева никак не затронет запрет на въезд в США, наложенный на него Госдепом. Американскую санкцию он назвал «очередным юмористическим номером», который «сочинил» Госдепартамент Соединённых Штатов.