Кадыров назвал Байдена опасным для человечества и пообещал его вылечить

https://static.news.ru/photo/3afac2d6-87ee-11eb-b8ab-96000091f725_660.jpg Фото: Рамзан Кадыров/vk.com

Президент США Джо Байден является политиком, опасным для всего человечества. Такое мнение в четверг, 18 марта, высказал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Руководитель субъекта РФ заговорил о Байдене в контекста слов последнего о президенте России Владимире Путине. Глава Белого дома ранее назвал российского лидера «убийцей». Кроме того, Главное разведывательное управление США опубликовало отчёт об иностранном вмешательстве в выборы 2020 года, в котором говорится, что президент России курировал масштабные усилия, направленные на «очернение» кандидатуры Байдена.

Кадыров подчеркнул, что власти в США меняются, но ни один из правителей государства от отступает от роли «мирового шерифа». Как признался глава Чечни, раньше он считал Байдена более грамотным политиком с трезвым взглядом на развитие отношений с миром. Такое мнение, по словам Кадырова, было ошибочным. Чеченский лидер назвал Байдена «очередным пугалом, усаженным Госдепом на место предшественника». Также он, видимо, не вполне всерьёз, предположил, что нынешнему главе Белого дома по указанию экс-президента Дональда Трампа подсыпали галлюциногенные препараты.

По словам Кадырова, американскому политику стоит лечиться, а не управлять страной.

Человек, не знающий, как зовут министра обороны США, названия силовых структур, реально опасен для общества. Я думал, он только санкциями несёт угрозу против нас, но, как мы убеждаемся, опасен Байден для всего человечества. И на этом фоне он судит Россию и критикует Владимира Путина. Заметьте, лидер страны, которая только с конца XX века является виновником масштабных войн в десятках стран, сегодня имеет наглость называть президента России убийцей. Ведь сам Байден находится по горло в крови, — написал чеченский лидер в своём Telegram-канале.

Кадыров добавил, что приглашает Байдена в Грозный, ведь американская медицина «бессильна перед его недугом». Глава республики пообещал, что в Чечне президента США вылечат или, как минимум, восстановят память.

Как ранее передавал NEWS.ru, Путин ответил на слова своего американского коллеги. Глава государства пожелал руководителю Белого дома здоровья. Позже президент добавил, что «кто обзывается — тот сам так называется».