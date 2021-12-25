Кадыров рассказал, за что его ругает мама

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал во время своей ежегодной пресс-конференции, что его ругает мама каждый раз, когда от отчитывает своих подчинённых. Запись выступления главы республики доступна на YouTube-канале ЧГТРК «Грозный».

Меня ругает моя мама. Она смотрит дома телевизор. Если я кого-то поругаю, она мне звонит: Рамзан, у него дома семья, им будет неудобно, — поделился Кадыров.

Он добавил, что ему каждый раз приходиться доказывать свою правоту.

Ранее старшей дочери главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат вручили медаль «За защиту прав человека». Знак отличия передан за большой вклад в защиту конституционных прав и интересов граждан, развитие социальной и культурной жизни Чечни, сохранение и популяризацию культурно-исторического наследия чеченского народа, высокий профессионализм, а также за заслуги в укреплении взаимодействия между гражданским обществом и властью.

В октябре 2021 года Айшат Кадырова была назначена на должность министра культуры республики. Тогда отмечались её заслуги в развитии библиотек, домов культуры и театров. А в 2020 году она получила медаль «За заслуги перед Чеченской Республикой». После этого объявления Госдепартамент США принял решение распространить на неё санкции, введённые в 2020 году против Рамазана Кадырова, который, по мнению ведомства, несёт ответственность за нарушение прав человека в Чечне.