https://static.news.ru/photo/d314e44c-c01d-11e9-ab60-fa163e074e61_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что разговаривал с президентом Владимиром Путиным после убийства первого руководителя республики Ахмата Кадырова. По его словам, на встрече присутствовали ещё 12 чеченцев.

По его словам, все они помнят, что именно он сказал «падишаху» (главе государства).

Главное для меня тогда было закончить войну как можно скорее и принести мир в дома всех чеченцев, — сказал он в эфире телеканала « Грозный ».

Он рассказал, что объявил Путину о готовности «быть с Россией», если получит возможность восстановить регион и остаться с мусульманской верой. Именно такая договорённость позволила ему стать республиканским лидером, добавил политик.

В этой должности я нахожусь по сей день и выполняю возложенные на меня обязанности, — заключил он.

Ранее, как писал News.ru, Кадыров разъяснил, кого считает своими недругами. Он рассказал, что его недавние обвинения неправильно поняли, посчитав, что они были адресованы жителям Дагестана.