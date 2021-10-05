16+

Рубрики

Медиа

Архив

Политика

Кадыров прослезился во время вступления в должность главы Чечни

15:21, 05 октября 2021
Кадыров прослезился во время вступления в должность главы Чечни Рамзан Кадыров Фото: chechnya.gov.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Рамзан Кадыров, вступивший в должность главы Чечни, прослезился во время речи после церемонии инаугурации, когда вспомнил отца Ахмата Кадырова. Видео публикует РИА Новости.

В день своего 45-летия Кадыров принёс присягу на русском и чеченском языках. После церемонии гости попросили главу Чечни выступить с речью. Обращаясь к собравшимся, он вспомнил своего отца — первого президента Чечни Ахмата Кадырова.

Сделаю всё от меня зависящее, чтобы обеспечить республике мирное, здоровое и красивое будущее. Я люблю повторять слова моего отца, который говорил, что правда восторжествует, — сказал Рамзан Кадыров.

Его сестра, племянник и сын также заплакали во время речи. Гости церемонии встретили высказывания главы Чечни овациями.

Сегодня, оглядываясь назад, я понимаю, что та самая правда, о которой говорил Ахмат-хаджи, действительно, восторжествовала, — заключил Кадыров.

Ранее сообщалось, что извинения на камеру — лучший способ публично наказать нарушителя, считают власти Чечни. Они предложили распространить эту практику на всех россиян.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео