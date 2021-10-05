Кадыров прослезился во время вступления в должность главы Чечни

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Отставка губернатора Тамбовской области Александра Никитина может быть связана с его переходом на другую должность в какое-то министерство или по законодательной деятельности. Об этом NEWS.ru заявила политолог Наталия Елисеева. По её мнению, Никитин выполнил свои обязательства на посту губернатора. Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке политика 4 октября. Позже представитель Кремля Дмитрий Песков не стал раскрывать подход главы государства к отставкам глав регионов.

Елисеева отмечает, что у власти на данный момент существуют два основных критерия оценки деятельности губернаторов. Первый — обеспечение деятельности региона в условиях коронавирусной инфекции, второй — социально-экономическое развитие в сложившейся...