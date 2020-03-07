Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на публикации в СМИ о слежке со стороны властей США за ним в ближневосточных странах. По словам политического деятеля, американцы пытаются уличить его в организации бизнеса за рубежом.
Глава республики заявил, что у него нет даже зарубежных счетов, а все доходы от конного спорта в ОАЭ уходят на оплату работы персонала. Однако недавно политик продал половину скакунов. Деньги от продажи он отдал своим детям, пообещав отразить этот факт в своей декларации.
Кроме того, он добавил, что инвестиции из ОАЭ в Чечню идут на социальные проекты.
Это всё делается для народа, о правах которого якобы печётся Госдеп, — написал Кадыров в своём Telegram-канале.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Кадыров положительно оценил поправки к Конституции РФ. Он сообщил, что каждая из поправок несёт важное значение в разных направлениях, в том числе и в духовном развитии народов РФ.
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