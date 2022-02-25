Кадыров призвал Зеленского извиниться перед Путиным

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует позвонить российскому лидеру Владимиру Путину и попросить извинений, считает глава Чечни Рамзан Кадыров. По его мнению, Зеленскому нужно сделать это как можно скорее, пока он ещё находится на посту президента, передаёт РИА Новости.

Пользуясь случаем, хочу дать совет пока действующему президенту Зеленскому <...>, чтобы он позвонил скорее нашему президенту, верховному главнокомандующему Владимиру Владимировичу Путину и попросил извинений, — сказал он.

По словам Кадырова, Зеленскому стоит поторопиться с этим, пока он не стал бывшим президентом Украины.

Комментируя ранее признание Россией суверенитета ДНР и ЛНР, Кадыров заявил, что Москве не оставили другого выбора. По его мнению, это единственный выход из политического тупика, «в который всех загнала Украина и её покровители». Он подчеркнул, что полностью поддерживает решение президента Владимира Путина.