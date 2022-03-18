«Можете рявкать сколько угодно»: Кадыров велел украинским «нацикам» сдаться

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился с призывом к украинским националистам добровольно сложить оружие. В своём Telegram-канале он заявил, что в противном случае российские военные будут вынуждены применить к ним карательные меры.

Я хочу обратиться ко всем нацикам, бандеровцам и шайтанам: можете рявкать из своих укрытий сколько угодно, на большее вы ни физически, ни морально не способны. Один за другим зачищаются районы, и в скором очередь дойдёт до вас. Либо вы добровольно сложите оружие и примите заслуженное наказание, либо мы выбьем его из ваших рук и сами примем карательные меры, — сказал Кадыров.

Он также подчеркнул, что чеченские бойцы каждый день «радуют его новыми кадрами» с захваченными в плен националистами Украины.

17 марта Кадыров заявил, что около тысячи добровольцев из Чечни отправились на Украину для участия в спецоперации Вооружённых сил России по денацификации.

Накануне глава Чечни назвал президента Соединённых Штатов Джо Байдена маньяком, возомнившим себя мировым жандармом, который имеет наглость оценивать действия российского лидера Владимира Путина. Он добавил, что хозяин Белого дома окончательно потерял рассудок на старости лет.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам.