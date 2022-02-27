Кадыров призвал Путина начать масштабную операцию на Украине

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время смотра сил чеченских военных подразделений и спецтехники на территории собственной резиденции

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале обратился к президенту России Владимиру Путину и призвал разрешить начать крупномасштабную операцию по всем направлениям территории Украины.

Я прошу руководство страны, Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами России Владимира Путина дать всем спецподразделениям соответствующий приказ, чтобы они смогли закончить с нацистами и, конечно, с террористами, которые убивали в Чеченской Республике наших женщин, стариков, детей,— написал Кадыров.

Глава Чечни не понимает, почему российские военные продолжают «нянчиться с бандеровцами». По его словам, «с первого дня очевидно, что националисты другого языка, кроме силы, не настроены понимать». Он отметил, что Харьков и Киев не очистить на одних «Тиграх», «Уралах» и УАЗиках, так как бандеровцы вооружены до зубов новым оружием, амуницией, тяжёлой техникой последнего поколения.

Они восемь лет убивали свой народ, чтобы удержать власть. Россия встала на защиту угнетённых людей, и в итоге против нас приняты всевозможные санкции. Европа, Запад сделали всё мыслимое и немыслимое, чтобы навредить России. Так зачем нам сейчас останавливаться? — задался вопросом глава Чечни.

Утром 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Её целью глава государства назвал демилитаризацию Украины.

Утром 27 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российская делегация прибыла в Гомель на переговоры с Украиной. В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна готова к переговорам, но не в городах Белоруссии, которая, по его словам, ведёт против Украины боевые действия.