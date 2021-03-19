Кадыров призвал Байдена «не увиливать» от разговора с Путиным

https://static.news.ru/photo/1d3b9220-88d9-11eb-8389-96000091f725_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: chechnya.gov.ru

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал президента США Джо Байдена ответить за слова и «не увиливать» от разговора с российским коллегой Владимиром Путиным.

Да будьте вы мужчиной, Джо Байден! Отвечайте за слова и не позорьтесь. Примите предложение президента России. Поговорите и выскажитесь, если есть что сказать. Не надо увиливать от разговора, ссылаясь на некие рабочие командировки и встречи, — написал Кадырова в своём Telegram-канале.

По его мнению, сейчас не может быть ничего важнее, чем диалог между лидерами в интересах российско-американских отношений, которые находятся в «стрессовом состоянии».

Да и у простых людей — как американцев, так и россиян, есть много вопросов. Пусть они услышат и сделают выводы. Если появился шанс к такому диалогу, не стоит его упускать, — написал чеченский лидер.

Ранее Байден заявил в интервью телеканалу ABC News, что считает Путина «убийцей». Также глава США ответил на вопрос журналиста, какую цену заплатит российский лидер за свои действия. Он заявил, что «вы скоро узнаете, какую цену он заплатит». Путин в ответ на это пожелал руководителю Белого дома здоровья и добавил, что «кто обзывается — тот сам так называется».

Как сообщал NEWS.ru, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль готов провести разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Однако никаких дебатов быть не может — американцам предлагается диалог.