Кадыров предложил называть национальность всех преступников

Глава Чечни Рамзан Кадыров не нашёл убедительных аргументов против законопроекта о запрете на распространение в СМИ и Интернете сведений о национальной принадлежности и вероисповедании лиц, причастных к совершению преступлений. При этом он предложил журналистам указывать национальность всех преступников, а не только выходцев с Кавказа. Своё мнение глава Чечни изложил в личном Telegram-канале.

За последние дни я ни разу не услышал и не прочитал ни одного внятного, аргументированного, взвешенного и убедительного комментария против этого законопроекта, отвечающего своим содержанием принципам национальной политики Российской Федерации. Звучат какие-то неуместные отсылки на свободу слова, цензуру, на некое вырванное из общей массы узкое общественное мнение, просьбы не учить их работать, — написал Кадыров.

При этом он отметил, что если журналисты считают необходимым указывать национальность преступника, то он не имеет ничего против, но с одним нюансом.

Хотите абсолютнейшую свободу слова? Вперёд! С завтрашнего дня называйте всех — русский, башкир, казак, татарин, еврей, удмурт, бурят, якут — всех без исключения! Заодно узнаем, кто больше всех преступает закон, — подчеркнул политик.

Парламент Чеченской Республики внёс в Госдуму законопроект, предусматривающий запрет на указание в СМИ и Интернете данных о национальности и вероисповедании причастных к совершению преступлений лиц. Как полагают авторы инициативы, такой запрет обусловлен необходимостью сохранения межнационального и межконфессионального согласия и мира на территории РФ.

Вопрос об упоминании в прессе национальности преступников поднялся после ряда драк в Москве с участием выходцев с Кавказа и из Средней Азии.

Ранее проект закона о запрете упоминать в СМИ национальность совершивших преступления раскритиковали и в Госдуме. По словам депутата Константина Затулина, его принятие вызовет слухи, а также дезориентирует общественность и правоохранительные органы.