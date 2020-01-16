https://static.news.ru/photo/f8abe308-3878-11ea-9a4c-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: ФНС России

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил Мхаила Мишустина с назначением на пост председателя правительства России и пожелал ему успехов и удачи в деле служения Отечеству.

Кадыров отметил в Telegram, что он хорошо знает нового премьера. По его мнению, Мишустин — именно тот политик и государственный деятель, который «вдохнёт новую жизнь в деятельность правительства, обеспечит реализацию грандиозных задач социально-экономического развития страны, поставленных президентом».

Как писал ранее NEWS.ru, глава Чечни прокомментировал отставку правительства и поблагодарил лично Дмитрия Медведева за постоянную помощь и поддержку, которые оказывались республике в решении сложных задач социально-экономического развития.