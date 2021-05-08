Кадыров потребовал от Израиля извиниться за столкновения с палестинцами

https://static.news.ru/photo/23716f9a-b131-11eb-ba59-96000091f725_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что власти Израиля должны извиниться за столкновения, произошедшие в ночь на 8 мая между палестинцами и израильскими полицейскими в Восточном Иерусалиме. Действия израильтян он в Telegram назвал «провокацией в самой изящной форме», которая была направлена на то, чтобы мусульмане в отместку нарушили закон.

Ведь потом можно будет из всех рупоров снова кричать, что последователи религии ислам — террористы, — отметил Кадыров.

Он подчеркнул, что в такой ситуации не должно молчать мировое сообщество. Мусульмане не будут ждать, пока «циничные нападки на мечеть и репрессии верующих» прекратятся, указал глава Чечни.

Ранее стало известно, что беспорядки в Восточном Иерусалиме переросли в столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими. Пострадали почти 200 человек. Вечером 7 мая основные столкновения произошли возле мечети Аль-Акса. Полиция применила резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ.