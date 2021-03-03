Кадыров потребовал от ФБР $250 тысяч наличными в чемодане

https://static.news.ru/photo/5e2e9ea4-7ca8-11eb-acc2-96000091f725_660.jpg Фото: Kadyrov_95 / Telegram

Рамзан Кадыров сообщил, что российский бизнесмен Евгений Пригожин, за информацию о котором США предлагают 250 млн долларов, сейчас гостит у главы Чечни в Грозном.

В своём Telegram-канале Кадыров написал, что поделился с Федеральным бюро расследований (ФБР) этой информацией, потому что не мог «упустить такое щедрое вознаграждение».

Упустить такое щедрое вознаграждение было бы глупо. С чувством исполненного гражданского долга готов без зазрения совести получить заслуженную премию, — пошутил Кадыров.

Однако главное условие для получения денег — привезти ему их в чемодане 20-долларовыми купюрами. Он напомнил, что проблема в том, что все его «иностранные счета в США и ЕС заморожены, а жить на что-то надо».

Кадыров попросил передать деньги через кого-нибудь в Грозный, так как его в городе все знают, то «дорогу покажут».

В качестве доказательства он приложил свою совместную фотографию с Пригожиным. И добавил, что его гость пока не знает, что его ожидает путешествие в страну ковбоев.

Федеральное бюро расследований (ФБР) вновь объявило в розыск российского бизнесмена Евгения Пригожина в начале марта, писал ранее NEWS.ru. Заместитель директора Европейской академии разведки, профессор университета Coastal Carolina Джозеф Фитсанакис предположил, что это произошло из-за новых доказательств и улик, которые были собраны за последний год.