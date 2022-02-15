Кадыров поддержал обращение депутатов о признании ДНР и ЛНР

Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал обращение Госдумы к президенту РФ Владимиру Путину о признании независимости самопровозглашёных Донецкой и Луганской народных республик. По мнению политика, глава государства должен одобрить такое решение. Об этом Кадыров написал в личном Telegram-канале.

Считаю, что Верховный главнокомандующий удовлетворит обращение и нашей страной независимый статус обеих республик будет признан. Владимир Владимирович дальновидный и мудрый политик. Думаю, он обязательно совершит такой важный для наступления мира шаг, — написал Кадыров.

Он также добавил, что аналогичного мнения придерживается большинство россиян. Признание территорий в качестве самостоятельных государств «положит конец многолетнему противостоянию», полагает Кадыров.

Если официальный Киев не собирается выполнять Минские соглашения, не предпринимает попытки к мирному урегулированию вопроса, накаливает обстановку, не ищет путей решения кризиса, то более чем логично, чтобы в этой сложной политической ситуации миротворческую миссию взял на себя наш президент Владимир Путин, — резюмировал чеченский глава.

Ранее депутаты Госдумы на пленарном заседании проголосовали за признание самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств. Путин заявил, что получил информацию о голосовании. По его словам, депутаты тонко чувствуют избирателей, которые сочувствуют жителям Донбасса.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев будет расценивать признание Москвой ДНР и ЛНР как выход России из Минских соглашений. Нарушением минских договорённостей посчитал вероятное признание территорий и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Не признавать независимость самопровозглашённых республик призвал Путина президент Франции Эммануэль Макрон.