Кадыров ответил Пескову по поводу критики в адрес Макрона

https://static.news.ru/photo/7d71a9e8-1928-11eb-8f7b-fa163e074e61_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: chechnya.gov.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на заявление пресс-секретаря Дмитрия Пескова, который прокомментировал его критику в адрес французского лидера Эммануэля Макрона.

Ранее представитель Кремля отметил, что РФ во внешней политике ориентируется на линию, избранную главой государства, а не региональными лидерами.

Кадыров в ответ на это сказал, что согласен с Песковым, однако, выступая с критикой в адрес Макрона, он высказывался прежде всего как мусульманин, а не как политический деятель. По словам главы Чечни, если бы пресс-секретарь президента принял к сведению этот момент, то его слова были бы более объективными.

Сейчас же, и снова как мусульманин, я повторяю свои ранние слова в отношении Макрона и готов это сделать ещё тысячу раз. Это моё право как человека, безмерно любящего свою религию и строго соблюдающего все предписания Священного Корана и сунны. За эту позицию, если надо, я готов оставить должность, пострадать или отдать жизнь! — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

Политик добавил, что не собирается молча наблюдать за тем, как «безбожники глумятся над религией».

После убийства учителя истории Самюэля Пати религиозным фанатиком Абдулахом Анзоровым во французской коммуне Конфлан-Сент-Онорин Макрон объявил о борьбе с религиозным сепаратизмом в стране. Политик анонсировал законопроект по укреплению республиканских ценностей.

Кадыров призвал президента Франции прекратить «провокации и нападки на веру», иначе он войдёт в историю как политик, «принимающий сумасбродные решения».

Как ранее передавал NEWS.ru, телеведущая Ксения Собчак поддержала президента Франции Эммануэля Макрона, заявившего, что во Франции «продолжат публиковать карикатуры на пророка Мухаммеда, потому что это — свобода слова».