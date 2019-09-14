https://static.news.ru/photo/90d49ee8-d6f1-11e9-a3f3-fa163e074e61_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: chechnya.gov.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров осудил рейд йеменских повстанцев-хуситов на месторождение и нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии. Политик уверен, что мировая общественность должна приложить усилия для предотвращения создания нового очага напряжённости на Ближнем Востоке.

Решительно осуждаем случившееся. <...> Мы молимся о мире и стабильности в дружественной Саудовской Аравии, — написал руководитель региона в своём Telegram-канале.

Он напомнил, что в Саудовской Аравии находятся главные святыни ислама — «Благословенная Мекка и Лучезарная Медина». По его словам, организаторы атаки покушаются на «самое святое для полутора миллиарда населения планеты».

Хуситы уже не первый раз атакуют нефтяные объекты королевства. В августе 2019 года группировка «Ансар Аллах» нанесла удар с помощью беспилотников по месторождению Шейба, писал News.ru.