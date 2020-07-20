Кадыров обратился к Помпео с оружием в руках

https://static.news.ru/photo/6b8f8814-ca9d-11ea-b5e5-fa163e074e61_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: chechnya.gov.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров оставил для госсекретаря США Майка Помпео загадочное сообщение в соцсетях. Он выложил своё фото с оружием в руках и подписью: «Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!».

На снимке видно, что Кадыров стоит в арсенале. Справа от него стеллаж с пулемётами ПКП «Печенег», слева пулемёты Калашникова (судя по корпусу, это АК-74). В руках глава республики держит по «Печенегу».

20 июля стало известно о внесении Кадырова в чёрный список Госдепа США. Вашингтон считает его причастным к многочисленным нарушениям прав человека, объяснил глава американской дипломатии Майк Помпео. Речь идёт о пытках и внесудебных казнях десятилетней давности.

Внесение в чёрный список означает запрет на въезд в Штаты. Этот запрет распространяется также на супругу Кадырова Медни Кадырову и его дочерей Айшат и Карину.

МИД РФ уже пообещал дать равноценный ответ США на включение главы российской республики в санкционный список, писал NEWS.ru.