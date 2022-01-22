Кадыров назвал уехавшего экс-судью Янгулбаева «воплощением предательства»

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал бывшего судью Верховного суда республики Сайди Янгулбаева «воплощением предательства», По мнению чеченского руководителя, Янгулбаев не смог воспитать «интеллигентных детей, предал судебную систему <...> и сбежал, прикрывшись статусом судьи». Такое мнение Кадыров высказал в личном Telegram-канале.

По мнению главы Чечни, семья Янгулбаева «провокациями и интригами свела на нет» действия властей по уничтожению террористов и их пособников в республике. Кадыров пообещал найти членов семьи экс-судьи, «куда бы Янгулбаеы не сбежали». При этом он предупредил, что «если они окажут сопротивление, то будут уничтожены».

Ранее Кадыров уже делал подобные заявления, обвинив семью судьи в террористической деятельности.

Также террористами Кадыров назвал правозащитника, члена СПЧ Игоря Каляпина и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину, которые «зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев». Он призвал российских правоохранителей задержать «этих пособников террористов».

На минувшей неделе вооружённые люди в гражданской одежде и масках ворвались в квартиру в Нижнем Новгороде, где проживал экс-судья Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаев и его супруга Зарема Мусаева. Им передали постановление чеченского следствия о приводе на допрос. Силовики забрали с собой Мусаеву, поскольку Янгулбаев имеет иммунитет. По словам адвоката, женщину силой вывели из квартиры и спустили по лестнице, при этом она потеряла сознание.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что местные полицейские осуществили привод Мусаевой в качестве свидетеля в рамках закона РФ. Это было сделано после того, как Янгулбаевым трижды отправляли повестку. Кадыров подчеркнул, что семью экс-судьи «ждёт место либо в тюрьме, либо под землёй». По словам главы Чечни, Янгулбаевы призывали к терроризму и экстремизму. Они также имеют отношение к организации нападения в Турции на бывшего работника правоохранительных органов республики.

Как полагают правозащитники, действия силовиков связаны с преследованием в Чечне блогеров, которых власти считают причастными к организации оппозиционного Telegram-канала «1ADAT». В их числе сыновья судьи Абубакар и Ибрагим Янгулбаевы.

Вечером 22 января адвокат Наталья Добронравова сообщила, что Сайди Янгулбаев покинул Россию вместе с дочерью.