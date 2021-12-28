Кадыров назвал своим личным мнением слова об Украине

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил на странице в социальной сети Instagram, что его недавние слова о возможном присоединении Украины к России являются его личным мнением. Он сделал это заявление как гражданин РФ, который беспокоится за свою республику и государство. Кадыров подчеркнул, что украинский президент Владимир Зеленский ведёт предательскую политику в отношении славянских народов.

Мне никогда никто не говорил делать заявления в отношении Украины или иных государств. Я не говорил от лица главы Чеченской Республики, я говорил как Рамзан Кадыров, как гражданин РФ, который беспокоится за свою республику, народ и государство. То, что я сказал про Зеленского, про Украину, и сейчас повторю: они ведут предательскую политику в отношении славянских народов, — отметил он.

Кадыров подчеркнул, что у него нет армии, отвечая на вопрос о наличии военных сил для решения украинской проблемы. Чтобы отдавать приказы тем, кто служит в структурах, есть командиры и главнокомандующий, добавил глава Чечни.

Армия, которая у нас есть, — это Министерство обороны, Национальная гвардия, есть полиция, спецслужбы. Чтобы отдавать приказы тем, кто служит в структурах, есть командиры и главнокомандующий. Я родился воином, вырос среди воинов и считаю себя воином, поэтому я на 100% уверен, что за определённое время могу собрать около 100 тысяч таких же воинов, которые готовы будут выехать в любую точку мира, — сообщил он.

26 декабря Кадыров раскритиковал Зеленского за антироссийскую риторику. Кадыров заявил, что если украинский лидер продолжит текущую политику, то у России не останется иного выхода, как присоединить Украину.

Зеленский никак не прокомментировал заявления главы Чечни. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что у президента Украины есть страх перед главой Чечни. По этой причине он не ответил Кадырову на высказывание о необходимости присоединения Украины к России.