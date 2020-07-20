Кадыров назвал «мерзкими методами» санкции Госдепа против его семьи

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Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал решение Госдепартамента США внести его в чёрный список. Он назвал эти меры «мерзкими» и заявил, что это попытка внести разлад в его семью.

Ладно, будь я сто раз нарушителем прав человека, то как вы объясняете санкции против <...> моей супруги и моих дочерей? Какие они совершили преступления и чьи права нарушили? На этот вопрос у вас нет ответа, — написал чеченский лидер в своём Telegram-канале.

Он предложил представителям Госдепа приехать в республику и воочию убедиться, какой поддержкой он пользуется у жителей республики.

О внесении Кадырова в чёрный список Госдепа США стало известно 20 июля. Вашингтон считает его причастным к нарушениям прав человека, говорится в распространённом заявлении госсекретаря США Майка Помпео.

По данным американских властей, Кадыров несёт личную ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека. Речь идёт о пытках и внесудебных казнях десятилетней давности.

Внесение в чёрный список означает запрет на въезд в Штаты. Этот запрет распространяется также на супругу Кадырова Медни Кадырову и его дочерей Айшат и Хадижат, писал NEWS.ru.

На решение Госдепа отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она пообещала, что Москва не оставит эти меры без ответа.