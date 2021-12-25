Кадыров может не принять участие в следующих выборах главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что подумает о том, будет ли он баллотироваться на новый срок, когда придёт время. Таким образом, он может и не принять участие в будущих выборах на пост главы республики. Его слова приводит РИА Новости.

Теперь эта возможность есть. Время придёт — подумаю, — сказал Кадыров, отвечая на вопрос журналиста, будет ли он баллотироваться на пост главы республики на новый срок.

21 декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон об организации публичной власти в субъектах России. Он устанавливает единый срок полномочий глав регионов и позволяет им избираться более чем на два срока подряд. Кроме того, документ запрещает использовать наименование «президент» для глав регионов.

Ранее Кадыров признался, что во время чеченской войны он и его соратники перешли на сторону России и начали бороться с боевиками-сепаратистами. Это произошло после слов президента Владимира Путина о необходимости «закончить чеченскую войну».