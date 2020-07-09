Кадыров: к убийству чеченских блогеров причастны иностранные спецслужбы

https://static.news.ru/photo/bc3f2d52-c1ae-11ea-aa3c-fa163e074e61_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что к убийству чеченского блогера «Анзора из Вены» причастны иностранные спецслужбы. Тело блогера было найдено 4 июля недалеко от австрийской столицы.

И Анзор из Вены, и Мансур Старый, и другие блогеры, зарабатывающие на идее псевдопатриотизма, стали и станут жертвами спецслужб, работающих против России, и в частности, меня, — написал Кадыров у себя в Telegram-канале.

Он отметил, что подобные методы использовались для разрушения Османской Империи, и подчеркнул, что в подобных убийствах будут винить его и его команду.

Они знают, что кавказские рубежи России охраняются мной и моей верной командой. Это им не нравится. Терроризм не прошёл. Россия не развалилась. В ход пошли любители почесать языком, — написал чеченский лидер.

Ранее в австрийских изданиях появилась информация о том, что уроженец Чечни, называвший себя бывшим сотрудником Министерства шариатской государственной безопасности Республики Ичкерия, Мамихан Умаров застрелен выстрелом в голову. Убийца подкараулил жертву около торгового центра G3 на улице Брюнерштрассе в городе Герасдорф-бай-Вин. Выстрел, оказавшийся смертельным, прозвучал в 19:30 по местному времени.

Известный как Анзор из Вены сепаратист ранее критиковал Рамзана Кадырова. Он также связывал покушения в Европе на политэмигрантов и бывших чеченских сепаратистов с российскими спецслужбами.

Убитый россиянин был участником защиты личности, так как полиция считала, что его жизнь находится в опасности.

Первоначальное имя не озвучивается, поскольку под угрозой могут находиться его родственники.

Также 4 февраля во Франции был убит другой чеченский блогер — Имран Алиев, более известный в Сети под именем Мансур Старый. Его тело было обнаружено в гостинице Coq Hardi. Блогер выступал с критикой ситуации в Чечне, писал NEWS.ru.