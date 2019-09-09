В ночь с воскресенья на понедельник в Сети прошла трансляция всероссийского онлайн-марафона «Ночь выборов — 2019». В ходе мероприятия ведущие политики, общественные деятели, члены политических партий, журналисты, представители шоу-бизнеса и известные блогеры обсуждали итоги единого дня голосования. В этом году во время «Ночи выборов» состоялись телемосты с Санкт-Петербургом, Башкирией, Челябинском, Новосибирском и Сахалином, в которых 8 сентября проходили выборы.
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Алексей Венедиктов
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru