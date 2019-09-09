В единый день голосования 8 сентября в столице прошли выборы депутатов Московской городской думы седьмого созыва. В 08:00 по всему городу открылись более 3,6 тыс. избирательных участков. Окончательный список кандидатов включал 225 человек. В этом году впервые на выборах в городской парламент москвичи, зарегистрированные в трёх экспериментальных избирательных округах, могли воспользоваться системой электронного голосования. Все участки, как и положено, закрылись в 20:00. О том, как проходили выборы, — в фоторепортаже News.ru.