Кабмин закрыл списки участников заседаний после заражения Мишустина

Пресс-служба правительства России прекратила публиковать списки участников заседаний кабмина после заражения коронавирусом премьера Михаила Мишустина и двух министров.
Издание The Bell
Пресс-секретарь премьера Борис Беляков на вопрос The Bell о том, почему не был опубликован список участников последнего заседания правительства, ответил, что эти списки «продолжат публиковаться в обычном режиме, будет опубликован и список участников заседания 7 мая», — говорится в сообщении.
Как писал NEWS.ru, 7 мая под руководством исполняющего обязанности премьера Белоусова состоялось первое заседание правительства без Мишустина.
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