Кабмин закрыл списки участников заседаний после заражения Мишустина

https://static.news.ru/photo/d16716d2-42d7-11ea-962e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Russian Government/via Globallookpress.com

Пресс-служба правительства России прекратила публиковать списки участников заседаний кабмина после заражения коронавирусом премьера Михаила Мишустина и двух министров.

Издание The Bell обратило внимание на то, что кабмин перестал прикреплять файл со списком участников после 30 апреля, когда было объявлено о болезни Мишустина. Позже подтвердилась информация о заражении министра культуры Ольги Любимовой и министра строительства Владимира Якушева. Министр просвещения Валерий Фальков ушёл на самоизоляцию.

Пресс-секретарь премьера Борис Беляков на вопрос The Bell о том, почему не был опубликован список участников последнего заседания правительства, ответил, что эти списки «продолжат публиковаться в обычном режиме, будет опубликован и список участников заседания 7 мая», — говорится в сообщении.

Как писал NEWS.ru, 7 мая под руководством исполняющего обязанности премьера Белоусова состоялось первое заседание правительства без Мишустина.