Кабмин выделит 8 млрд руб на выплаты медикам за работу с больными COVID-19

Около восьми миллиардов рублей будет выделено на выплаты медикам и прочим специалистам, которые работают с больными коронавирусом. Три распоряжения об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

В первом документе говорится о направлении более 3,3 млрд рублей на страховые выплаты медработникам.

По указу президента, право на дополнительные страховые гарантии есть у врачей, среднего и младшего медицинского персонала, а также у водителей скорых, которые, помогая больным с коронавирусом, заразились сами, — напомнили в кабмине.

Кроме того, подписано распоряжение о выделении более 2,2 млрд рублей на специальные соцвыплаты тем медикам, кто работает в военных частях, органах внутренних дел, МЧС и других ведомствах. На такие выплаты могут рассчитывать врачи, средний и младший медперсонал, фельдшеры, водители машин скорой помощи, кто находится в контакте с больными COVID-19.

Согласно ещё одному распоряжению, выделяется свыше 2,5 млрд рублей на специальные выплаты сотрудникам соцучреждений, которые работают с больными коронавирусом и людьми из группы риска.

Эти выплаты предназначены для тех, кто ухаживает за подопечными домов престарелых, интернатов для инвалидов и других организаций социального профиля. Поддержать таких работников тоже поручил президент, — отметили в правительстве.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко не исключил очередного подъёма заболеваемости коронавирусом. Он заявил, что новая волна настигнет страну в конце мая — июне и отметил, что каждый из периодов обострения COVID был сильнее и мощнее по сравнению с предыдущим.