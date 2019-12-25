https://static.news.ru/photo/4d8bf2bc-2723-11ea-bb9c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство России решило увеличить размеры премий, выплачиваемых победителям и призёрам престижных спортивных соревнований.

Теперь за победу на Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх, а также на чемпионатах мира спортсмены будут получать 358 400 рублей (ранее — 224 тыс.).

Премиальные за серебряные награды повысятся со 112 тыс. рублей до 179 200 рублей, а за бронзу — с 67 200 рублей до 107 500 рублей, следует из документа, опубликованного на портале правовой информации.

9 декабря исполком WADA принял решение отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира. Также был введён четырёхлетний запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского комитета России и Паралимпийского комитета РФ. Решения WADA не повлияют на проведение Универсиады и чемпионата Европы по футболу, писал NEWS.ru.