Правительство России решило увеличить размеры премий, выплачиваемых победителям и призёрам престижных спортивных соревнований.
Теперь за победу на Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх, а также на чемпионатах мира спортсмены будут получать 358 400 рублей (ранее — 224 тыс.).
Премиальные за серебряные награды повысятся со 112 тыс. рублей до 179 200 рублей, а за бронзу — с 67 200 рублей до 107 500 рублей, следует из документа, опубликованного на портале правовой информации.
9 декабря исполком WADA принял решение отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира. Также был введён четырёхлетний запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского комитета России и Паралимпийского комитета РФ. Решения WADA не повлияют на проведение Универсиады и чемпионата Европы по футболу, писал NEWS.ru.
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