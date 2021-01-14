Российский кабмин утвердил кандидатуры глав новых департаментов

https://static.news.ru/photo/7e76906e-5713-11eb-b32b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжения об утверждении глав новых департаментов кабмина.

Департамент промышленности, энергетики и транспорта был разделён на три структуры. Руководивший им Кирилл Лысогорский продолжит выполнять свои обязанности в отдельном департаменте промышленности. Департамент энергетики возглавит экс-начальник «Россетей» Павел Ливинский. Бывший замглавы РЖД Анатолий Мещеряков станет руководить дептрансом, сообщает правительственная пресс-служба.

Максим Степанов, ранее стоявший во главе департамента регионального развития и инфраструктуры, займёт аналогичную должность в департаменте строительства, на прежнем месте его сменит Василий Анохин. Экс-замглавы аналитического управления ФНС Александр Буряк станет начальником сводного-аналитического управления кабмина.

Во главе департамента сопровождения законопроектной деятельности остался Павел Степанов. Эта структура теперь также будет заниматься сферой нормативно-правового регулирования.

Ранее Константин Румянцев из Министерства природных ресурсов и экологии РФ стал первым заместителем министра, уволенным в рамках административной реформы с формулировкой «в связи с сокращением этой должности», передавал NEWS.ru.