Кабмин исключит экс-министра Соколова из совета директоров «Транснефти»

Правительство России предложило заменить одного из членов совета директоров «Транснефти». На место экс-министра Максима Соколова рекомендовали помощника вице-премьера РФ по вопросам оборонной промышленности Алексея Козлова.
Соколов в 2012–2018 годах руководил Минтрансом, а сегодня работает вице-губернатором Санкт-Петербурга и входит в совет директоров «Группы ЛСР».
По информации ТАСС, других членов совета директоров «Транснефти» предложено переизбрать.
Как писал NEWS.ru, в марте руководители «Транснефти», «Сургутнефтегаза» и французского концерна Total завершили переговоры о компенсациях после загрязнения нефтепровода «Дружба». Российские компании выплатят клиентам около $15 за баррель.
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