Кабмин исключит экс-министра Соколова из совета директоров «Транснефти»

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Президент России Владимир Путин выступит с обращением перед совещанием с губернаторами по противодействию коронавирусу. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, совещание пройдёт 8 апреля после 14:00 по московскому времени. В ходе выступления глава государства затронет темы, связанные с мерами по борьбе с инфекцией COVID-19. Песков сказал,...