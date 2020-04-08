Политика

Кабмин исключит экс-министра Соколова из совета директоров «Транснефти»

14:48, 08 апреля 2020
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Правительство России предложило заменить одного из членов совета директоров «Транснефти». На место экс-министра Максима Соколова рекомендовали помощника вице-премьера РФ по вопросам оборонной промышленности Алексея Козлова.

Соколов в 2012–2018 годах руководил Минтрансом, а сегодня работает вице-губернатором Санкт-Петербурга и входит в совет директоров «Группы ЛСР».

По информации ТАСС, других членов совета директоров «Транснефти» предложено переизбрать.

Как писал NEWS.ru, в марте руководители «Транснефти», «Сургутнефтегаза» и французского концерна Total завершили переговоры о компенсациях после загрязнения нефтепровода «Дружба». Российские компании выплатят клиентам около $15 за баррель.

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