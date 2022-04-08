Кабмин предложил упразднить визовые преференции для чиновников ЕС

Правительство России внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, предлагающий упразднить упрощённый визовый режим для чиновников ЕС и ряда недружественных стран. Текст проекта опубликован в думской электронной базе.

В документе предлагается приостановить действие положений Соглашения между Россией и Евросоюзом об упрощении выдачи виз гражданам РФ и ЕС. Такие же изменения последуют в отношении Норвегии, Дании, Исландии, Лихтенштейна, а также затронут соглашение между правительством РФ и Федеральным советом Швейцарии.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что цель документа — «введение визового режима для граждан вышеперечисленных иностранных государств — обладателей дипломатических паспортов», а также упразднение преференций в этой сфере для официальных делегаций, национальных, региональных правительств и парламентов. Упразднение преференций также затронет представителей конституционных и верховных судов и журналистов.

Ранее сообщалось, что Евросоюз решил прекратить действие договора с Россией по упрощённой выдаче виз. Соглашение потеряет юридическую силу с 28 февраля. Лишатся упрощённого визового режима дипломаты, чиновники, члены официальных делегаций, бизнесмены и парламентарии.