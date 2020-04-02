Кабмин предложил меры для поддержки ОПК

https://static.news.ru/photo/f3a0828e-74c7-11ea-a7c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство РФ предложило ускорить размещение государственного оборонного заказа за счёт заключения контрактов с поставщиком по ориентировочным ценам. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Мы также предлагаем осуществлять 80-процентное авансирование работ единомоментно, отказавшись от поквартального авансирования в рамках заключённых контрактов, —добавил Мишустин.

По его словам, данная мера пощволит «хеджировать» финансовые риски предприятий.

Как ранее писал NEWS.ru, российское правительство подготавливает новые меры, которые помогут поддержать экономику страны и её отраслей в условиях пандемии коронавируса. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании с членами кабинета министров.