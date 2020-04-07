Кабмин поддержал идею включать депутатов Госдумы в региональные оперштабы

https://static.news.ru/photo/03968ff4-78be-11ea-bfaf-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Володин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина включить парламентариев в состав региональных оперативных штабов по борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19), рассказала советник председателя ГД Анастасия Кашеварова.

На совещании с главой правительства Михаилом Мишустиным председатель ГД Вячеслав Володин предложил включить депутатов в региональные оперштабы. Мишустин поддержал эту инициативу, — пишет РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал Кашеваровой.

Она добавила, что кроме чиновников в оперштабы необходимо приглашать тех, кто общается с избирателями, за кого проголосовали люди.

Также кабмин готовит новые предложения поддержки для бизнеса и населения на фоне пандемии коронавируса.

Ранее «большая четвёрка» бизнес-объединений из России направила премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с просьбой предусмотреть субсидию на оплату двух третей от среднемесячного заработка сотрудников компаний, которые были вынуждены приостановить работу из-за распространения коронавируса.

Документ подписан главой «Опоры России» Александром Калининым, президентом Торгово-промышленной палаты Сергеем Катыриным, председателем «Деловой России» Алексеем Репиком и президентом Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным.

По их словам, данная мера станет стимулом для компаний сохранить рабочие места. Предоставлять субсидии авторы письма предлагают до окончания срока самоизоляции, писал NEWS.ru.