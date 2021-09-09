Кабмин обнародовал союзные программы по интеграции России и Белоруссии

В ходе заседания в Минске Совета министров Союзного государства главы правительств России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко одобрили 28 союзных программ по интеграции двух стран. Кабмин РФ раскрыл их содержание на своём сайте.

Программы предусматривают сближение макроэкономической политики, гармонизацию денежно-кредитной политики и валютного регулирования, налогового и таможенного законодательства. Стороны договорились о формировании единых рынков газа, нефти и нефтепродуктов, а также электроэнергии. Программы также предполагают единые правила конкуренции, защиты прав потребителей, отмену роуминга, проведение согласованной политики в социально-трудовой сфере.

Российская и белорусская стороны отмечают также твёрдое намерение не останавливаться на достигнутом, наращивать совместные усилия по углублению интеграционных процессов в рамках Союзного строительства, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что интеграционные процессы будут продвигаться с учётом интересов обеих стран. Он также отметил, что вопрос создания единой валюты пока не обсуждается. По его словам, президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко пришли к выводу, что говорить об этом рано.