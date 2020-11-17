Кабмин назначил замглавы Россельхознадзора Антона Кармазина

https://static.news.ru/photo/b614fa44-28e0-11eb-b508-fa163e074e61_660.jpg Антон Кармазин Фото: fsvps.gov.ru

Антон Кармазин назначен кабмином на должность замруководителя Россельхознадзора. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. Документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Чиновник до перевода на новый пост возглавлял управление ведомства по Ростовской, Волгоградской, Астраханской областям и Калмыкии. Родился в 1979 году, является кандидатом биологических наук. В октябре 2020 года из-за истечения срока действия срочного служебного контракта от должности замруководителя Россельхознадзора освободили Николая Власова. Он занимал эту должность с апреля 2008 года.

Назначить Кармазина Антона Павловича заместителем руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, — говорится в документе.

Накануне Мишустин назначил Вадима Живулина на должность полномочного представителя правительства в Совфеде РФ.

В пресс-службе кабмина уточнили, что председатель российского правительства подписал соответствующее распоряжение.

До этого Живулин занимал пост главы департамента оценки регулирующего воздействия в Минэкономразвития. С 2018-го до июня 2020 года работал заместителем министра. Он награждён благодарностью правительства за заслуги в содействии проведению социальной и экономической политики государства.

Ранее Михаил Мишустин перераспределил обязанности между вице-премьерами для оптимизации работы кабмина и с учётом прошедших изменений в его составе. Так, назначенному на этой неделе вице-премьеру Александру Новаку он поручил курировать топливно-энергетический комплекс РФ.