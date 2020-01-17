https://static.news.ru/photo/99b5e180-3942-11ea-b583-fa163e074e61_660.jpg Фото: duma.gov.ru

Назначенному 16 января председателем правительства России Михаилу Мишустину предоставили положенную по закону государственную охрану.

Госохрана предоставлена новому председателю правительства, — сообщил ТАСС источник в правительстве.

В Российской Федерации действует закон, в соответствии с которым премьеру положена государственная охрана.

Ранее NEWS.ru писал, что 15 января кабинет министров России в полном составе ушёл в отставку. Члены правительства продолжат временно исполнять свои обязанности до формирования нового кабмина.

Госдума 16 января в ходе заседания согласовала кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра. После этого президент Владимир Путин подписал указ о его назначении. Он вступил в силу с момента его подписания.