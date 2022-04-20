Российским чиновникам могут разрешить руководить до 70 лет

Госдума в мае 2022 года может принять законопроект, по которому предельный возраст для работы на госслужбе будет увеличен до 70 лет, сообщают «Известия». По данным издания, законопроект уже получил предварительное одобрение руководства нижней палаты парламента.

Госдума в мае может принять правительственный законопроект «О внесении изменения в статью 25-1 закона «О государственной гражданской службе». Документом предлагается увеличить до 70 лет предельный возраст чиновников, занимающих руководящие посты в федеральных органах исполнительной власти. Такое решение может быть принято правительством с согласия самих граждан, — отмечает издание.

В ноябре 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает продлевать срок военной службы генералов армии, адмиралов флота и маршалов до 70 лет. Ранее предельный возраст для пребывания на военной службе составлял 65 лет.

Ранее сообщалось о продлении полномочий главы Федеральной службы безопасности Александра Бортникова, достигшего 70-летнего возраста. При этом в Кремле не уточнили, на какой срок принято данное решение.