Израильский политолог Кедми назвал дату ответа России на нападки Запада

Израильский политолог Яков Кедми предположил, что Россия подготовит решительный ответ для коллективного Запада после окончания паралимпийских игр — к концу марта. В этот период Зимние игры перестанут быть фактором международной политики, и Китай, он напомнил, поддерживает требования России к Западу, передаёт «ПолитЭксперт».

По словам Кедми, Запад продолжает «терять лицо», и своё недовольство «мировым» державам осмеливаются сказать даже те, кто раньше этого не делал.

До конца марта всё станет ясно<...> Тогда заканчиваются Олимпийские игры для инвалидов. То есть, в конце марта Олимпийские игры перестают быть фактором международной политики. Темп, который идёт, ведёт к тому, что окончательные решения будут приниматься к концу марта, — сказал он.

Политолог отметил, что решения будут чётко скоординированы, а Китай, поддерживающий требования России, перестанет «терпеть то, что было».

Китай заявил, что он поддерживает требования России. Вопрос лишь в том, в какой форме он будет их поддерживать — в политической или каким-то реальными действиями, — подытожил эксперт.

Ранее 2 февраля испанская газета El Pais сообщила, что в её распоряжении оказались документы, представляющие ответ США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности. Файл опубликован в интернет-версии издания, он носит название «Документы, предоставленные НАТО и США в ответ на соглашение, предложенное РФ 17 декабря». Речь идёт о двух документах на английском языке: ответе Альянса на четырёх страницах и ответе Вашингтона на пяти страницах. Отмечается, что Вашингтон и Североатлантический альянс отказываются подписать двусторонний договор о безопасности в Европе с Москвой, а также закрыть дверь для будущего вступления Украины в НАТО.