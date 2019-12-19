https://static.news.ru/photo/4e9df438-22a6-11ea-ba24-fa163e074e61_660.jpg Фото: Viktor Borzyh/Russian Look/Global Look Press

Израиль договаривается с Россией о том, чтобы разрешить свободный доступ в Москву израильским туристам и бизнесменам. Поводом послужили задержание и последующая депортация в Домодедово 40 израильтян, якобы прибывших на деловые переговоры.

Сейчас российские и израильские дипломаты проводят переговоры по этому поводу, в ходе которых обсуждается запрет на въезд израильтянам в Москву, проблему нелегальных трудовых мигрантов и беженцев. Стороны договорились, что прибывающие в Москву с деловыми целями израильтяне будут проходить контроль в полном соответствии с правилами, опубликованными посольством России в Израиле, пишет Times of Israel.

Стороны приняли решение о ряде шагов, которые помогут обеспечить соблюдение двустороннего соглашения и не навредить туристическим и деловым связям между странами. Издание не уточняет, о каких шагах идёт речь.

Также издание сообщает о судьбе арестованной в России за провоз гашиша израильтянки Наамы Иссахар. Её родственникам разрешат навещать женщину в тюрьме чаще. а вскоре женщину вообще освободят.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в московском аэропорту Домодедово были задержаны около 40 граждан Израиля. Причины и обстоятельства инцидента выясняются. Речь идёт о группе туристов, которые не смогли пройти паспортный контроль.