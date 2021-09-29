Избранная в ГД Авксентьева посоветовала женщинам идти в политику

Женщинам нужно выбирать политическую деятельность, поскольку они с мужчинами демонстрируют разные взгляды на одни и те же вопросы. Такое мнение высказала советник лидера партии «Новые люди», депутат Госдумы Сардана Авксентьева на международном форуме о гендерном равенстве Forbes Woman Day.

Мы разные, и у нас разные взгляды, например, на законопроекты. Разнообразие, толерантность, разнообразие — в этом смысл. А пока в очередной раз придётся быть солдатом Джейн, — цитирует Авксентьеву РИА Новости.

По словам депутата, в политической деятельности не важны пол, возраст или социальный статус. Она призвала женщин не бояться.

Я из актрис, которые получают роль в позднем возрасте. До 48 лет я была обычным жителем Якутска. Поэтому шанс есть у всех, — заключила политик.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова объявила данные прошедших выборов в Госдуму. По их итогам, партия «Новые люди» получила 13 мандатов. 21 мандат у ЛДПР, 27 — у партии «Справедливая Россия — За правду», 57 — у КПРФ. 324 мандата получила «Единая Россия».