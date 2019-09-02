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Государственная избирательная комиссия (ГИК) Санкт-Петербурга аннулировала регистрацию кандидата в губернаторы режиссёра Владимира Бортко. Решение принято после рассмотрения заявления семидесятилетнего кандидата от КПРФ.

Территориальным и участковым избирательным комиссиям поручено исключить из избирательных бюллетеней для голосования сведения о кандидате Бортко Владимире Владимировиче путем вычёркивания, - отметили в горизбиркоме.

Кандидат от КПРФ, режиссёр Владимир Бортко официально отказался от участия в выборах губернатора Санкт-Петербурга. Заявление о снятии своей кандидатуры он подал в городской избирком 31 августа.

Не исключено, что демарш Владимира Бортко — это совпадение по фазам его нежелания играть по чужим правилам и определённой позиции руководства КПРФ, которое, как представляется, сейчас увлечено попытками договориться о размене губернаторских постов с администрацией президента, писал News.ru.