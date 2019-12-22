Территориальная избирательная комиссия Абакана снова отказала в регистрации в качестве кандидата на пост мэра города самовыдвиженцу, оппозиционеру Олегу Иванову. Предыдущий отказ политик обжаловал в суде.
Комиссия снова посчитала многие подписи Иванова поддельными,
Рабочая группа избирательной комиссии повторно проверила подписные листы в его поддержку, и количества достоверных подписей оказалось недостаточным для его регистрации, — рассказала представитель избиркома Маргарита Лавриненко.
Ранее мужчина не согласился с аналогичным решением ИК и подал в суд с требованием о пересмотре. После двух апелляций Восьмой кассационный суд общей юрисдикции встал на сторону Иванова и потребовал от Избиркома пересмотра решения.
Выборы мэра Абакана прошли 22 сентября. По предварительным результатам, с большим отрывом на них победил единоросс Алексей Лемин.
Как писал NEWS.ru, лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что в России могут быть досрочно проведены выборы главы государства. Выступая на конференции в столичном Доме Союзов, он рассказал о планах партии на начало 2020 года. Позднее он
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