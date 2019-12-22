https://static.news.ru/photo/f94c9bd4-24d9-11ea-8e7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: khakas.izbirkom.ru

Территориальная избирательная комиссия Абакана снова отказала в регистрации в качестве кандидата на пост мэра города самовыдвиженцу, оппозиционеру Олегу Иванову. Предыдущий отказ политик обжаловал в суде.

Комиссия снова посчитала многие подписи Иванова поддельными, передаёт ТАСС.

Рабочая группа избирательной комиссии повторно проверила подписные листы в его поддержку, и количества достоверных подписей оказалось недостаточным для его регистрации, — рассказала представитель избиркома Маргарита Лавриненко.

Ранее мужчина не согласился с аналогичным решением ИК и подал в суд с требованием о пересмотре. После двух апелляций Восьмой кассационный суд общей юрисдикции встал на сторону Иванова и потребовал от Избиркома пересмотра решения.

Выборы мэра Абакана прошли 22 сентября. По предварительным результатам, с большим отрывом на них победил единоросс Алексей Лемин.