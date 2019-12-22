Фото: khakas.izbirkom.ru

Территориальная избирательная комиссия Абакана снова отказала в регистрации в качестве кандидата на пост мэра города самовыдвиженцу, оппозиционеру Олегу Иванову. Предыдущий отказ политик обжаловал в суде.

Комиссия снова посчитала многие подписи Иванова поддельными, передаёт ТАСС.

Рабочая группа избирательной комиссии повторно проверила подписные листы в его поддержку, и количества достоверных подписей оказалось недостаточным для его регистрации, — рассказала представитель избиркома Маргарита Лавриненко.

Ранее мужчина не согласился с аналогичным решением ИК и подал в суд с требованием о пересмотре. После двух апелляций Восьмой кассационный суд общей юрисдикции встал на сторону Иванова и потребовал от Избиркома пересмотра решения.

Выборы мэра Абакана прошли 22 сентября. По предварительным результатам, с большим отрывом на них победил единоросс Алексей Лемин.

Как писал NEWS.ru, лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что в России могут быть досрочно проведены выборы главы государства. Выступая на конференции в столичном Доме Союзов, он рассказал о планах партии на начало 2020 года. Позднее он подчеркнул, что его предположения связаны с грядущим в стране кризисом и с тем, что правительство «проваливает» послание президента Федеральному собранию.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях